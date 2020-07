Brescia, paura per Cellino: tentano di rubargli l’orologio ma lui sventa la rapina (Di lunedì 13 luglio 2020) Attimi di paura per Massimo Cellino: due malviventi hanno tentato di rubargli l’orologio ma il numero uno del Brescia li ha messi in fuga Attimi di paura per Massimo Cellino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente del Brescia è stato aggredito domenica pomeriggio a Padenghe (Brescia) per una tentata rapina. Fuori da un supermercato nella località del Bresciano dove il presidente ha da poco comprato casa, è stato avvicinato da due malviventi che volevano rubargli l’orologio che aveva al polso. Uno gli si è fermato davanti alla guida di una moto e ha tentato subito di strappargli l’orologio. Cellino, che si è accorto di un ... Leggi su calcionews24

PiuValliTV : DOPO IL TEMPORALE, LA CONTA DEI DANNI Il maltempo torna a fare paura nel territorio e nei campi: nel pomeriggio d… - oscarvalle1984 : RT @_grazy87: L'Atalanta nelle prossime 3 partite avrà Brescia, Verona e Bologna. In questo momento ho più paura dell'Atalanta che della La… - lookatbald : RT @_grazy87: L'Atalanta nelle prossime 3 partite avrà Brescia, Verona e Bologna. In questo momento ho più paura dell'Atalanta che della La… - _grazy87 : L'Atalanta nelle prossime 3 partite avrà Brescia, Verona e Bologna. In questo momento ho più paura dell'Atalanta che della Lazio! - SimoneBonzanini : @bikediablo @ilpost Paura che fallisca gente che in centro a Milano o Brescia vende panini da 1.5€ a 8€. -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia paura Rebus Brescia, caccia a oltre duemila insegnanti IL GIORNO Brescia, paura per Cellino: tentano di rubargli l’orologio ma lui sventa la rapina

Attimi di paura per Massimo Cellino: due malviventi hanno tentato di rubargli l’orologio ma il numero uno del Brescia li ha messi in fuga Attimi di paura per Massimo Cellino. Come riporta La Gazzetta ...

Rebus Brescia, caccia a oltre duemila insegnanti

Brescia, 13 luglio 2020 - La scuola bresciana è alle prese ... in una fase in cui prevale ancora la paura di nuovi contagi. Difficile, infine, che una soluzione arrivi dal concorso riservato a chi già ...

Attimi di paura per Massimo Cellino: due malviventi hanno tentato di rubargli l’orologio ma il numero uno del Brescia li ha messi in fuga Attimi di paura per Massimo Cellino. Come riporta La Gazzetta ...Brescia, 13 luglio 2020 - La scuola bresciana è alle prese ... in una fase in cui prevale ancora la paura di nuovi contagi. Difficile, infine, che una soluzione arrivi dal concorso riservato a chi già ...