Boom di casi di encefalite da zecca: il coronavirus potrebbe essere tra le cause (Di lunedì 13 luglio 2020) La pandemia di coronavirus ha comportato e sta comportando ancora tanti effetti diretti e indiretti sulla salute. Nell’ultimo caso, potrebbe rientrare un Boom di encefaliti da zecca, secondo l’ipotesi avanzata dagli esperti dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) in Svizzera. Nel Paese elvetico, infatti, dall’inizio del 2020 sono 215 i casi di encefalite da zecca registrati dall’autorità sanitaria, pari a oltre il doppio di quelli osservati un anno fa (97). Solo nelle ultime 4 settimane i casi emersi sono stati 124, contro i 59 del 2019, rileva l’Ufsp nel bollettino settimanale pubblicato oggi. E il totale sino a fine giugno è il secondo valore più alto dal 2000, ... Leggi su meteoweb.eu

