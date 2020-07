Bonus sanificazione: cos’è, come ottenerlo e come funziona (Di lunedì 13 luglio 2020) Il D.L. n. 34 del 2020 introduce il Bonus sanificazione. Quali sono le spese coperte dal Bonus, come fare per ottenerlo. I meccanismi di funzionamento. Il D.L. n. 34 del 2020, c.d. decreto rilancio, ora in corso di conversione, ha introdotto un credito d’imposta del 60% delle spese per la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi per la protezione individuale e di ulteriori dispositivi atti a tutelare la salute di lavoratori e utenti. Ciascun beneficiario potrà usufruirne nella misura massima di 60.000 euro, con un limite complessivo pari a 200 milioni di euro per il 2020. come funziona il Bonus ... Leggi su bloglive

