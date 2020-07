Bonus sanificazione: a chi si rivolge e come ottenerlo (Di lunedì 13 luglio 2020) Tra le misure del Decreto Rilancio è previsto anche il cosiddetto Bonus sanificazione, volto alla copertura delle spese per salubrità ambienti di lavoro Il Decreto Rilancio, tra le altre misure, prevede anche il cosiddetto Bonus sanificazione: un fondo da 200 milioni che aiuti le aziende a sostenere le spese per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e la sicurezza di lavoratori e utenti. La domanda per l’ottenimento del credito di imposta pari al 60% può essere presentata dal 20 Luglio al 7 Settembre 2020, esclusivamente via web tramite il sito della Agenzia delle Entrate o tramite i canali telematici della stessa. Nella domanda, il richiedente dovrà certificare le spese di sanificazione sostenute fino al mese precedente, nonchè quelle che ha ... Leggi su zon

