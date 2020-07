Bonus diabete, torna la fake news estiva: non esiste, la precisazione dei sindacati sulla bufala di Luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Bonus diabete, in questi giorni contraddistinti dal gran clamore e dalle innumerevoli notizie relative alle varie e differenti modalità di accesso a benefici e sostegni che il governo e le istituzioni stanno varando, da settimane, per aiutare famiglie e imprese nell’affrontare la durissima crisi economica attuale, si fa spazio tra le possibili voci che stuzzicano l’interesse dei cittadini. Ma attenzione: arriva la smentita dei sindacati. Leggi anche: Bonus Cashback o Bonus Digitale, cos’è, come funziona, a chi spetta, quanto, da quando, procedura Come se fosse una sorta di (poco piacevole) leitmotiv, infatti, ritorna anche quest’estate la voce sul Bonus diabete, con ... Leggi su italiasera

ilParmenseNews : #BonusDiabete la Cisl mette in allerta: è una #FakeNews - italiaserait : Bonus diabete, torna la fake news estiva: non esiste, la precisazione dei sindacati sulla bufala di Luglio 2020 - miolegale_it : #Diabete #Indennitàaccompagnamento #Invaliditàcivile Bonus diabete? In realtà non esiste - occhio_notizie : Bonus diabete: cos’è e come ottenerlo - wam_the : Bonus diabete 2020 Inps: come richiederlo -