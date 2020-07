Bonus baby sitter, come utilizzarlo: nonni, pensionati, conviventi, genitori separati e divorziati (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha ampliato e modificato l’operatività del Bonus baby sitter introdotto per compensare le spese sostenute dalle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado deciso a seguito dell’emergenza COVID-19. Rispetto all’impianto iniziale, come previsto dal Decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020), il Bonus è stato aumentato a 1.200 euro rispetto ai precedenti 600 per i genitori di figli fino a dodici anni di età che siano: Dipendenti di aziende private; Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS; Autonomi iscritti all’INPS o alle rispettive casse di previdenza. Inoltre, per i dipendenti pubblici del settore sanitario e ... Leggi su leggioggi

Bonus baby sitter - fondi esauriti per medici e infermieri Sarebbero terminati i fondi pubblici per il Bonus baby sitter messi a disposizione dal governo col decreto Rilancio. In particolare, non ci sarebbe più budget per medici, infermieri e operatori socio sanitari, per i quali erano stati messi ...

Bonus baby sitter anche per i nonni: cos'è - come funziona - valore bonus - Inps - chi è pro e chi è contro In queste ore si sta parlando tantissimo di bonus e non a caso a fronte della grave crisi economica dovuta al lockdown da coronavirus: senza dubbio tra le categorie più colpite ci sono le famiglie, che oltre ad essere ...

Cosa non va con i bonus baby sitter e i congedi parentali L'Italia è considerata da molti il paese della famiglia, ma ha adottato poche misure di sostegno ai genitori. E la chiusura delle scuole durante l'epidemia ha aggravato la situazione, a scapito soprattutto delle donne che ...

Il Decreto "Rilancio" (Dl n. 34/2020) ha ampliato e modificato l'operatività del bonus baby sitter introdotto per compensare le spese sostenute dalle famiglie durante il periodo di chiusura delle ...

