Boga Juventus: Paratici c’è, ma il Chelsea ha un asso nella manica (Di lunedì 13 luglio 2020) Boga Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Jeremie Boga in vista della prossima stagione. L’esterno offensivo del Sassuolo ha lasciato tutti di stucco in questo campionato, con l’asta senza esclusioni di colpi che potrebbe essere imminente. Paratici monitora la situazione, anche se la concorrenza è folta. Un club inglese avrebbe persino un asso nella manica nella corsa al talento neroverde. Boga Juventus: il Chelsea ha la recompra Secondo le ultime indiscrezioni di “Tuttosport” si scatenerebbe un’asta vera e propria per Boga. Juve, Napoli e Roma le tre italiane interessate anche se non manca l’insidia ... Leggi su juvedipendenza

