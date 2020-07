Bimbo di 5 anni annega in piscina a Ferrara: si indaga (Di lunedì 13 luglio 2020) Non è la prima volta che dobbiamo raccontare di drammi simili. Questa volta la notizia arriva dalla provincia di Ferrara. Erano circa le 16,30 del 12 luglio 2020 quando una giornata di relax per una intera famiglia si è trasformata nel peggiore degli incubi. Il piccolo Massimiliano, 5 anni, è caduto in piscina ed è annegato. Era insieme alla famiglia in un agriturismo. Adesso le forze dell’ordine indagano per capire cosa sia successo: il bambino è scivolato, ha avuto un malore mentre era in acqua? Ad accorgersi del corpicino del piccolo altri clienti della struttura ricettiva che hanno subito chiesto aiuto e cercato di salvare il piccolo. Ma per il bambino, non c’era ormai più nulla da fare. Il dramma si è consumato in un agriturismo di ... Leggi su ultimenotizieflash

MediasetTgcom24 : Bimbo di 4 anni annega in una piscina nel Ferrarese #BoscoMesola - yoygiada : @AxiaFel @robersperanza SOLO IERI SONO ANNEGATI 3 RAGAZZI CHE ERANO IN VACANZA...ED 1 BIMBO DI 5 ANNI IN POSCINA!!… - CatozziEc : RT @nuovaferrara: Bosco Mesola. La tragedia del piccolo Massimiliano: il gelato, i giochi e poi il bagno fatale in piscina - ___Enri___ : @ohdiounsexyshop Un bimbo di 3 anni senza leggins, cappellino, camicia... Mi emoziono... - CoachAle13 : Bimbo cinese di 2 anni non sbaglia un canestro. VIDEO. -