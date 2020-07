Bild: il Milan insiste per Koch, c’è il gradimento di Rangnick (Di lunedì 13 luglio 2020) Il difensore centrale del Friburgo Robin Koch è il profilo ideale per il nuovo corso del Milan. Giovane, forte e rientra nei parametri imposti da Ivan Gazidis. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il calciatore classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è seguito anche da altre società europee come il Tottenham ed il Lipsia. Considerata la condizione contrattuale, il ragazzo può andare via a parametro zero nella prossima estate ed è per tale ragione che il Friburgo ha la necessità di venderlo in questa finestra di calciomercato. Per il difensore, che compirà 24 anni il prossimo 17 luglio, il club chiede non meno di 17 milioni di euro. Koch è il figlio di Harry, ex difensore vincitore della Bundesliga con il Kaiserslautern nel 1998. ... Leggi su alfredopedulla

