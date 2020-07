Beni confiscati alla mafia, per mille studenti campi estivi di educazione alla legalità nelle terre dei boss. Firmato il protocollo a Locri (Di lunedì 13 luglio 2020) Da oggi, fino alla fine d’agosto, mille studenti trascorreranno parte della loro estate nei Beni confiscati alla mafia in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. A inaugurare il progetto pilota stamattina sono arrivati a Locri la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie Nicola Morra e il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. Appuntamento in uno di quei luoghi simbolo della lotta alla mafia, l’’Ostello Locride’, un moderno palazzo di cinque piani, nel centro della città, che lo Stato ha confiscato ... Leggi su ilfattoquotidiano

