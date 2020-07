Benetton, Istanbul, Covid e Roma: i titoli dei quotidiani in edicola oggi (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPolitica in primo piano sui quotidiani in edicola oggi, lunedì 13 luglio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiude le porte ai Benetton: “Non sacrificheremo gli interessi del Paese per i loro”. Ma spazio anche alle polemiche legate al Coronavirus e a Beppe Grillo che torna a parlare di Roma e della Raggi. Sport: è finito in parità lo scontro tra Napoli e Milan. L'articolo Benetton, Istanbul, Covid e Roma: i titoli dei quotidiani in edicola oggi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Benetton Istanbul Mario Giordano a Fuori dal coro contro i Benetton: "Niente investimenti senza prestito? Si chiama ricatto" Liberoquotidiano.it