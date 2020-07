Belen pubblica la pagina di un libro, sembra dedicata a Stefano ma cancella il finale (Foto) (Di lunedì 13 luglio 2020) Belen è tornata a definirsi una inguaribile romantica, è questo l’hashtag che ha utilizzato pubblicando la pagina di un libro che sta leggendo (Foto). Forse è semplicemente una pagina che voleva leggesse Stefano De Martino. Quelle parole sembrano dirette a lui ma non è una dedica d’amore, in quei versi c’è dentro tutto l’amaro per un amore che non è quello che pensava. Belen non ha scelto a caso quella pagina: “Affidarsi è ancor più che fiducia, è il mettersi nelle mani di qualcuno, non mani a caso ma mani che pensano. Pensano a farti del bene e non si muovono per fare male. Si accordano come uno strumento sulla tua mente e ... Leggi su ultimenotizieflash

Belen è tornata a definirsi una inguaribile romantica, è questo l’hashtag che ha utilizzato pubblicando la pagina di un libro che sta leggendo (foto). Forse è semplicemente una pagina che voleva legge ...

