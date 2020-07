Beautiful, anticipazioni americane: BILL investirà STEFFY con la sua auto e… (Di lunedì 13 luglio 2020) Negli USA, l’appuntamento con le nuove puntate di Beautiful è fissato per il 20 luglio, anche se bisognerà aspettare il 23 per assistere al primo episodio effettivamente girato dopo l’emergenza sanitaria per il Covid-19. E ad inaugurare la nuova fase della soap sarà un incidente stradale che vedrà coinvolta STEFFY Forrester.Leggi anche: REAL TIME, palinsesto autunno 2020: programmi, novità e confermeLa ragazza, infatti, sarà investita a cavallo della sua moto e, come ricorderete, non è la prima volta che ciò avviene; qualche anno fa, la figlia di Ridge e Taylor ebbe un altro incidente quando si vide tagliare la strada da un’auto, cadendo a terra dalla moto: la conseguenza fu un aborto a gravidanza inoltrata. Beautiful, ... Leggi su tvsoap

