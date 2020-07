Beautiful Anticipazioni 14 luglio 2020: Emma sotto shock! Anche lei ora... (Di lunedì 13 luglio 2020) Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della soap Beautiful per la Puntata del 14 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Emma ascolta Xander e Zoe e scopre che Beth è viva. La ragazza vuole informare Hope. Leggi su comingsoon

Anticipazioni americane di Beautiful rivelano che presto nelle Trame della Soap assisteremo ad una bizzarra proposta di matrimonio: Thomas userà Douglas per far capitolare Hope. Indice Prossimamente ...Nelle puntate di Beautiful in onda questa settimana su Canale 5 ... perchè qualcuno deciderà di indurla in questo modo al silenzio. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Xander e Zoe discutono ...