Beatrice Ion aggredita, in ospedale il papà dell’azzurra del basket paralimpico (Di lunedì 13 luglio 2020) Prima sono venute le parole, poi l’aggressione da verbale è diventata fisica. «Stranieri di m.., tornate al vostro Paese», «Handicappata di m….». Questo è stato detto a Beatrice Ion, 23 anni, atleta della Nazionale di basket paralimpica. Quando il padre si è accorto dell’aggressione è intervenuto ed è stato picchiato. È successo ad Ardea, in provincia di Roma. Leggi su vanityfair

Corriere : «Handicappata, straniera di m..» Aggredita la stella di basket paralimpico, il padre in... - fattoquotidiano : Roma, frasi razziste e insulti contro la giocatrice di basket in carrozzina Beatrice Ion. Il padre in ospedale per… - repubblica : Basket paralimpico, aggressione a sfondo razziale a Beatrice Ion. Il padre la difende e viene ferito - lookatbald : RT @parallelecinico: Beatrice Ion, 23 anni, rumena di nascita, giocatrice della nazionale italiana di basket in carrozzina, è stata aggredi… - LiaCapizzi : RT @LucaPancalli: Solidarietà e vicinanza a Beatrice Ion, atleta della nazionale italiana di basket in carrozzina, vittima di una vergognos… -