Beatrice, atleta insultata perché disabile: «Mio padre ha provato a difendermi ed è stato picchiato. Ora ho paura» – L’intervista (Di lunedì 13 luglio 2020) «Ho avuto paura per mio padre, perdeva sangue e non potevo aiutarlo. Mi tremavano le mani. Io e mia madre urlavamo ma nessuno ci ascoltava mentre questo signore, robusto, picchiava mio padre. Dagli insulti – “Stranieri di mer*a, tornate al vostro Paese”, “Handicappata di mer*a” – è passato al pestaggio e infine alle minacce. Ci ha detto: “Io ho un lungo curriculum criminale, in Italia la giustizia bisogna farsela da soli”. Adesso ho un po’ di paura, temo che questa persona possa ritornare davanti al mio cancello di casa». A parlare a Open è Beatrice Ion, 22 anni, atleta della Nazionale di basket in carrozzina, vittima di una vera e propria aggressione davanti alla sua abitazione, alla presenza dei suoi ... Leggi su open.online

