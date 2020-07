Bari, ripartenza in salita fra banchi monoposto e scuole da riattivare (Di lunedì 13 luglio 2020) Bari - I banchi monoposto. L'antidoto alle classi-pollaio, emergenza esplosa a causa del coronavirus, non passa attraverso la stabilizzazione dei docenti precari e dei bidelli, indispensabili gli uni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Bari ripartenza Bari, ripartenza in salita fra banchi monoposto e scuole da riattivare La Gazzetta del Mezzogiorno Le piante in classe! Progetto a Bolzano per una ripartenza “naturale” delle scuole

Per il rientro a scuola post-Covid19 la Libera Università di Bolzano lancia un progetto a basso costo e ad alto contenuto pedagogico che prevede l’impiego delle piante in classe come dispositivi ...

Bari - I banchi monoposto. L’antidoto alle classi-pollaio, emergenza esplosa a causa del coronavirus, non passa attraverso la stabilizzazione dei docenti precari e dei bidelli, indispensabili gli uni ...

