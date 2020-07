Barcellona, Bartomeu rivela: "Abbiamo parlato con l'Inter per Lautaro. Trattativa ferma" (Di lunedì 13 luglio 2020) Scaduta la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, il futuro di Lautaro Martinez , almeno ascoltando le parole dei dirigenti dell' Inter , dovrebbe essere ancora a Milano. Le pretendenti, ... Leggi su quotidiano

DiMarzio : #Bartomeu: “#LautaroMartinez? Abbiamo parlato con l’#Inter, ma ora è tutto fermo”. Le sue parole | #Barcellona… - Mediagol : #Barcellona, la verità di Bartomeu: 'Lautaro Martinez? Abbiamo parlato con l'#Inter, ecco come stanno le cose'… - zazoomnews : Lautaro-Barcellona il presidente Bartomeu: “Abbiamo parlato con l’Inter…” - #Lautaro-Barcellona #presidente - CalcioPillole : #Calciomercato, il presidente del #Barcellona Bartomeu ha parlato di #Lautaro 'Nel prossimo mercato i grandi club… - kupaleon : RT @DiMarzio: #Bartomeu: “#LautaroMartinez? Abbiamo parlato con l’#Inter, ma ora è tutto fermo”. Le sue parole | #Barcellona #calciomercato… -

La palla passa insomma alle società, anche se per il momento il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, predica calma. "Questo mercato estivo sarà diverso dal solito - le sue parole ...Scaduta martedì scorso la clausola valida per il mercato estero, l'unico modo che il Barcellona ha per acquistare Lautaro Martinez è trattando con l'Inter anche se la stessa società blaugrana ammette ...