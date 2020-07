Bankitalia, peggiorano le aspettative delle imprese (Di lunedì 13 luglio 2020) peggiorano le aspettative delle imprese sulla situazione economica. È quanto emerge da un’indagine condotta dalla Banca d’Italia. abr/mrv/red Bankitalia, peggiorano le aspettative delle imprese su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Malgrado i dati incoraggianti sulla ripresa della produzione industriale, che a maggio in Italia è rimbalzata del 43% rispetto al mese precedente, in Francia del 19,6% e in Germania del 7,8%, le previ ...MILANO - Le Borse approcciano una settimana che potrebbe esser decisiva per i destini europei, visto che al Consiglio di venerdì e sabato prossimi si cercherà l'intesa sul Recovery fund che dovrebbe a ...