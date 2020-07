Bake Off Italia puntata in onda oggi 13 Luglio 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming (Di lunedì 13 luglio 2020) Bake Off Italia 2020 è sempre di più un programma di punta e di forza di Real Time, raccogliendo di fatto un numero importante di dati di ascolto, di attenzione da parte del pubblico e della critica: il famoso programma di cucina tra i più amati tra i fan del settore che, anche oggi, potranno godersi degli appuntamenti in replica con ‘duelli’ tutti da infornare. Ma cosa succederà nelle puntate di Bake Off Italia oggi nella 13 Luglio 2020? E quali saranno le sfide culinarie il game sul cooking? Quali i concorrenti? Chi vincerà? Andiamo a scoprire, attendendo sempre la nuova stagione di Bake Off Italia che si arricchisce con l’arrivo di Csaba ... Leggi su italiasera

Bake Off Italia: Csaba Dalla Zorza sarà il nuovo giudice del talent show culinario

Si chiama Csaba dalla Zorza la grande novità dell’ottava edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Il talent culinario di Real Time che elegge il miglior pasticcere amatoriale, quest’anno avrà dun ...

Flavio Montrucchio fa tris: tre prime serate nella nuova stagione su Discovery

Per Flavio Montrucchio arrivano tre nuove serate in prime time sulle reti Discovery. Diventato noto con la sua partecipazione al Grande Fratello, poi diventato attore ora è uno dei conduttori di punta ...

