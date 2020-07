Bagnoli Irpino, De Falco: “Così il Cnsas ha salvato la nostra escursionista” (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, seppure di routine, ha avuto enorme significato sia per la malcapitata che per gli organizzatori dell’escursione naturalistica domenicale. L’accaduto è così ricostruito dal Cnsas: “Siamo stati allertati per una persona infortunata in località Fiumara di Tannera a Bagnoli Irpino. L’allarme è stato lanciato dalla guida-capogruppo degli escursionisti direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che ha poi comunicato la situazione al 118. Immediatamente le squadre di soccorso si sono recate in zona ed hanno individuato una persona con infortunio ad un arto inferiore. La donna è stata soccorsa dai sanitari e dai tecnici del Soccorso Alpino ... Leggi su anteprima24

Bagnoli Irpino è finalmente Covid-Free - il sindaco annuncia due guarigioni Tempo di lettura: 2 minuti Bagnoli Irpino (Av) – Notizie confortanti arrivano dal comune di Bagnoli Irpino . L’annuncio arriva attraverso la pagina Facebook a firma del sindaco Teresa Anna Di Capua: “Un’altra bella notizia ...

Tempo di lettura: 2 minuti (Av) – Notizie confortanti arrivano dal comune di . L’annuncio arriva attraverso la pagina Facebook a firma del Teresa Anna Di Capua: “Un’altra bella notizia ... Bagnoli Irpino - incidente domestico : muore un 69enne Tempo di lettura: < 1 minutoBagnoli Irpino (Av) – Infortunio domestico. È accaduto poco fa a Bagnoli Irpino. Un 69enne del posto, mentre eseguiva lavori nella propria abitazione, per cause in corso di accertamento perdeva ...

