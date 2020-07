Baglio-Piccolo: situazione economica drammatica Bioparco, Raggi tace (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma – “Il Bioparco di Roma rischia la chiusura e Virginia Raggi si fa bella chiedendo ai piccoli cittadini romani di scegliere i nomi dei cuccioli di leonesse nate lo scorso 29 aprile. Ci preoccupano sempre di piu’ le priorita’ di questa sindaca!”. Cosi’, su twitter, le consigliere capitoline del Pd Ilaria Piccolo e Valeria Baglio. Leggi su romadailynews

