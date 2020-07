Baggio trascina l’Italia in finale ai Mondiali di Usa ’94 – 13 luglio 1994 – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Il 13 luglio 1994 l’Italia di Sacchi centra l’accesso alla finale dei Mondiali: Baggio contro la Bulgaria si scatena Il Mondiale di Usa 1994 verrà sempre associato, in Italia, al volto di Roberto Baggio. Nel bene e nel male, dato che nell’immaginario collettivo non potrà essere cancellata la sua delusione dopo il rigore fallito nella finale contro il Brasile. Ma se gli azzurri di Sacchi sono arrivati fino all’ultimo atto della rassegna, il merito è stato innanzitutto del Divin Codino. Che ha letteralmente trascinato i suoi nella fase a scontri diretti, semifinale compresa: era servita una sua doppietta per superare la resistenza della Bulgaria di ... Leggi su calcionews24

