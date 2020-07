Baby boom in controtendenza: qui nascite su del 5%, il dato nazionale è meno 4 (Di lunedì 13 luglio 2020) boom di nascite ad Arezzo, in controtendenza con i dati nazionali. Nel 2019, secondo numeri resi noti dall'Istat, il dato aretino spicca dal momento che, a fronte di un calo nazionale del 4,45 per ... Leggi su lanazione

Resi noti dall’Istituto nazionale di statistica i numeri sulla natalità registrati in Italia nel 2019: in un quadro complessivamente poco entusiasmante, spicca però il dato positivo di Arezzo che pare ...

Nuovo bilancio demografico dell'Istat: nel 2019 saldo negativo fra nuovi nati e deceduti, a livello nazionale e toscano. Con l'eccezione aretina TOSCANA — L'Istat ha diffuso il nuovo bilancio demograf ...

