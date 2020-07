Babà al rum dolce tradizionale napoletano (Di lunedì 13 luglio 2020) Maestoso dolce e soffice, questo è il babà e, non a caso viene definito il re della pasticceria. Un dolce lievitato fatto di farina, lievito di birra, uova, zucchero e burro, bagnato poi con uno sciroppo di acqua, zucchero e rum. Può essere preparato sia in un’unica torta che in quelli piccoli a forma conica. Il babà insieme alle sfogliatelle e pastiere è il dolce per eccellenza della pasticceria napoletana. Ma prima di arrivare a Napoli, ha fatto il giro di mezza Europa. Infatti il babà nasce da un re polacco, poi perfezionato in Francia, con la forma attuale a fungo e la bagna al rum; quando in occasione del suo matrimonio con Luigi XV, Maria Leszczyńska, figlia del re polacco, portò con sé il suo pasticcere preferito. Babà al rum dolce ... Leggi su notizieora

ultrazzurra : RT @PastBenincasa: Questa #domenica è lui il nostro protagonista: impasto soffice e alveolato dal #profumo intenso e dolce del #rum!?? È in… - PastBenincasa : Questa #domenica è lui il nostro protagonista: impasto soffice e alveolato dal #profumo intenso e dolce del #rum!??… - EMaravalli : RT @Armadillina: 'E voglia 'a mettere rum, chi nasce strunz' nun po' addiventá babà ??????????????????????????????????????????????????????????????????????… - Amedeo2563 : @TolliVincenzo Il fatto è che il dirigente dell'Atalanta da vero ignorante non conosce il vero significato di terro… - AUttieri : RT @Armadillina: 'E voglia 'a mettere rum, chi nasce strunz' nun po' addiventá babà ??????????????????????????????????????????????????????????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Babà rum Ricetta del babà napoletano: ingredienti, preparazione e consigli Puglia 24 NEWS