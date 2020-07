Azzolina, Calenda accusa: 'L'ho vista saltare la fila in aeroporto'. La ministra si difende: 'Decide la scorta' (Di lunedì 13 luglio 2020) Scontro social tra Carlo Calenda e la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina , protagonisti ieri sera di un battibecco su Twitter che è diventato virale. L'argomento è sensibile sul web e riguarda i ... Leggi su leggo

Open_gol : Calenda: la ministra salta la fila in aereo. Ma Lucia Azzolina risponde per le rime (e stavolta ha ragione lei) - AnnalisaChirico : Posto che il fitness è uno stato mentale prima che fisico, e il min. Azzolina è palesemente unfit con o senza pance… - stefan1062 : RT @allenatorebis: Chissà perchè #Calenda è avvelenato coi Grillini, ed ora prenda di mira la #Azzolina? Forse sarà per questo ?? leggete un… - MaxCudera : RT @Moonlightshad1: In poche ore Calenda ha messo alla mercè dei suoi fan Lucia Azzolina e Virginia Raggi, entrambe sotto scorta per le min… - Alessandra__bb : RT @Alessandra__bb: @AzzolinaLucia Per Coerenza, con il vostro 'ideale politico' dovete spostarvi solo con il #monopattino #Calenda #Azz… -