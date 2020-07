Avete visto la figlia di John Travolta? La somiglianza è pazzesca [FOTO] (Di lunedì 13 luglio 2020) Il suo nome è Ella Bleu Travolta ed è la figlia di John Travolta. La ragazza, nata dal matrimonio tra la star di Grease e l’attrice Kelly Preston (tragicamente deceduta oggi, il 13 luglio 2020), la ragazza ha oggi 20 anni. È infatti nata ad aprile del 2000. Occhi chiarissimi e lunghi capelli castani, la giovane Ella somiglia veramente tanto ai suoi genitori. E non solo dal punto di vista esclusivamente estetico. Chi è Ella Bleu Travolta, figlia di John Travolta figlia di John Travolta e della defunta attrice Kelly Preston, Ella Bleu Travolta ha sempre voluto seguire le orme dei suoi genitori nel mondo del cinema. Con una mamma e un papà del ... Leggi su velvetgossip

