Avellino, ufficiale: Piero Braglia è il nuovo tecnico (Di lunedì 13 luglio 2020) Avellino - Novità in casa Avellino . Il club irpino, dopo l'esonero di mister Ezio Capuano , ha comunicato il nome del nuovo allenatore. A guidare i campani nella prossima stagione sarà l'ex tecnico ... Leggi su corrieredellosport

L'Avellino, inoltre, ha comunicato anche la conferma di Salvatore Di Somma come responsabile dell'area tecnica per la stagione 2020/21. Questa la nota ufficiale che riporta anche le parole del ...AVELLINO - Novità in casa Avellino. Il club irpino, dopo l'esonero di mister Ezio Capuano, ha comunicato il nome del nuovo allenatore. A guidare i campani nella prossima stagione sarà l'ex tecnico del ...