Avellino, D’Agostino: «Braglia? Un professionista con cui c’è molto feeling» (Di lunedì 13 luglio 2020) Attraverso i canali ufficiali dell’Avellino il presidente D’Agostino ha commentato la nomina di Piero Braglia come allenatore Il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, ha così commentato la nomina di Piero Braglia come allenatore della prima squadra: «Sono molto felice di inaugurare il nuovo corso dell’Us Avellino con Salvatore Di Somma, punto di riferimento dell’area tecnica, e mister Piero Braglia, un professionista con cui c’è stato enorme feeling sin dai primissimi momenti. Oltre ad avere grande esperienza, ha le idee molto chiare e non vede l’ora di mettersi al lavoro. Noi faremo di tutto per assicurargli tutte le condizioni ... Leggi su calcionews24

