Autostrade, Renzi ‘boccia’ Conte: ‘Difficile la revoca. Il populismo urla slogan, la politica propone soluzioni’ (Di lunedì 13 luglio 2020) Caso Autostrade, Renzi replica a Conte: “I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione. Facile da dire, difficile da fare”. Il caso Autostrade si infiamma nella giornata del 13 luglio, alla vigilia del Consiglio dei Ministri che dovrà mettere un punto alla questione. Il premier Conte al Fatto Quotidiano usa parole forti, parla di una proposta inaccettabile da parte di Aspi e accusa i Benetton di prendere in giro gli italiani. Tutti d’accordo? Più o meno, perché poche ore dopo la pubblicazione dell’intervista del premier arriva la replica di Matteo Renzi. Roma 13/08/2019 – conferenza stampa Matteo Renzi / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Matteo ... Leggi su newsmondo

ilfoglio_it : Così su #Autostrade il Pd si allinea al M5s. Renzi non ci sta. Conte stralcia la proposta di Atlantia: 'Lo stato no… - SoniaLaVera : RT @HuffPostItalia: Autostrade, Renzi: 'La via è l'intervento di Cdp'. Marcucci (Pd): 'Proposta aspi passo avanti' - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Autostrade, Renzi frena Conte'Revoca difficile. Cdp unica via' - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Autostrade, Renzi: non a slogan populisti. La soluzione è l'intervento di Cdp. Ma Conte insiste con la revoca: ' I Benetton… - DarioPanzac89 : RT @Agenzia_Dire: Matteo #Renzi contrario alla revoca ai Benetton. -