Autostrade Liguria - Il Mit: "I lavori sulle gallerie verranno ultimati entro il 15 luglio" (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo il vertice di aggiornamento tenutosi ieri con Autostrade per l'Italia, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato il 15 luglio come data per il termine delle verifiche e degli interventi di manutenzione delle gallerie della Liguria. Anche lo scorso weekend i sono registrate lunghe code ed incolonnamenti dovuti in parte ai controlli e ai cantieri che da settimane contribuiscono a paralizzare il traffico locale, soprattutto intorno alla città di Genova. Già dal prossimo fine settimana dovrebbe essere garantita una maggiore fluidità del traffico, annuncia il governo in una nota.65 gallerie sotto ispezione. Alla riunione, coordinata dal capo di Gabinetto del Mit e dal direttore dellufficio concessioni del ministero, hanno partecipato i responsabili di tronco, del ... Leggi su quattroruote

