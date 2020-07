Autostrade, la sterzata di Conte: cosa rischia il Governo se revoca la concessione ai Benetton (Di lunedì 13 luglio 2020) Autostrade, domani cdm su Atlantia: Governo diviso, i rischi della revoca Il dossier Autostrade per l’Italia, che da giorni sta monopolizzando il dibattito politico, si avvicina al giorno della verità: domani, martedì 14 luglio 2020, è stato infatti fissato il cdm che deciderà sulla revoca della concessione alla società Atlantia, gestita dalla famiglia Benetton. Il Governo, però, arriverà spaccato in Consiglio dei ministri: mentre il premier Giuseppe Conte e il M5S spingono per formalizzare la revoca per “grave inadempimento” o far uscire i Benetton dalla controllata, giudicando troppo grave il comportamento ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade sterzata Autostrade, le condizioni del governo: "Aspi accetti o è revoca" la Repubblica Cercano di entrare entrambi nel casello con meno coda. Spettacolare incidente in autostrada a Villabona

Le due auto si sono scontrate e una si è rovesciata finendo poi cappottata nella corsia accanto. Sul posto polstrada e vigili del fuoco MARGHERA. Un classico: cerca di entrare nella corsia del casello ...

Le due auto si sono scontrate e una si è rovesciata finendo poi cappottata nella corsia accanto. Sul posto polstrada e vigili del fuoco MARGHERA. Un classico: cerca di entrare nella corsia del casello ...