Autostrade, Conte: “In caso di revoca abbiamo soluzioni. Tutti i ministri conosceranno i dettagli del dossier, la decisione è del governo” (Di lunedì 13 luglio 2020) Chi prenderà il posto di Autostrade per l’Italia in caso di revoca? “Ovviamente se arriveremo a quello, abbiamo delle soluzioni“. Ha risposto così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Meseberg con la cancelliera tedesca Angela Merkel, alla domanda relativa a ciò che accadrà nel Consiglio dei ministri di domani in cui verrà verosimilmente presa una decisione sulle concessioni autostradali. L'articolo Autostrade, Conte: “In caso di revoca abbiamo soluzioni. Tutti i ministri conosceranno i dettagli ... Leggi su ilfattoquotidiano

