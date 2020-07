Autostrade, Atlantia: “Scendiamo sotto il 51% ma restiamo nella società” (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Atlantia non ha intenzione di uscire da Aspi. La società “ha riconosciuto gli errori e ora vuole avere l’orgoglio e la pazienza di rimediare, anche con altri soci” senza, tuttavia, vendere tutto il pacchetto di Aspi, pari all’88% del capitale. È quanto affermano in un’intervista al quotidiano La Repubblica gli amministratori delegati di Aspi e di Atlantia, Roberto Tomasi e Carlo Bertazzo. “Atlantia per raggiungere un accordo e sbloccare questa situazione è disposta a rinunciare a una parte dei suoi diritti di opzione in presenza di un aumento di capitale – spiegano i vertici delle due società –. Già dal 6 febbraio scorso abbiamo aperto alla possibilità di diluirci a favore di soci terzi, sotto il 51% ma a ... Leggi su quifinanza

