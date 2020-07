Autogrill ricostruisce la storica piramide di Villoresi Ovest (Di lunedì 13 luglio 2020) Valentina Dardari Design originale e nuovo concept per lo storico Autogrill che fece da sfondo anche in "Ieri, oggi e domani" Il Gruppo Autogrill ha annunciato che la struttura progettata dall’architetto Angelo Bianchetti nel secondo dopoguerra e costruita nel 1958 avrà una nuova vita. Lo storico Autogrill di Villoresi Ovest lungo l’autostrada dei laghi verrà ricostruito conservando però il design originale: icona del modernismo made in Italy. Simbolo della rinascita italiana del dopoguerra Un simbolo della rinascita dell’economia italiana che conquistò anche la copertina della rivista Life negli anni ‘60. Senza dimenticare che apparve anche nel secondo episodio del fim "Ieri, oggi, domani" del 1963. Nel quale due amanti, Marcello ... Leggi su ilgiornale

Autogrill ricostruisce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Autogrill ricostruisce