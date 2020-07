Autobus nel lago in Cina: 21 morti. Atto deliberato del conducente (Di lunedì 13 luglio 2020) In Cina un Autobus è finito nel lago, causando la morte di 21 passeggeri, molti dei quali giovani studenti. Sarebbe stato un Atto deliberato dell’autista. Nuove scoperte riguardo la tragedia avvenuta in Cina nella regione del Guizhu. Un conducente di Autobus ha deliberatamente fAtto affondare un pullman nelle acque di un lago, causando la morte di 21 passeggeri, molti dei quali erano giovani studenti. La tragedia è avvenuta la scorsa settimana e come ovvio ha sconvolto tutta la Cina. Dalle indagini degli inquirenti è emerso che l’autista ha deliberatamente compiuto questa strage, sconvolto dalla notizia della demolizione della sua abitazione. Il ... Leggi su bloglive

Autobus pieno di ragazzi precipita nel lago - ci sono decine di morti : il video Il video alla fine dell'articolo. E' una strage, almeno 21 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un Autobus . L' Autobus trasportava studenti, i morti sono tutti ragazzi . E' successo in Cina. Il mezzo è finito in un lago a ...

Il alla fine dell'articolo. E' una strage, almeno 21 persone morte in un incidente che ha coinvolto un . L' trasportava studenti, i tutti . E' successo in Cina. Il mezzo è finito in un a ... Da lunedì tram 19 nel tratto Valle Giulia-Piazza Risorgimento diventa autobus Roma – A Roma da lunedi’ 6 luglio a venerdi’ 24 luglio, per lavori di manutenzione sulla pavimentazione delle sedi tranviarie in viale delle Milizie, tra via Barletta e piazza delle Cinque Giornate, il tram 19, proveniente da ...

Roma – A Roma da lunedi’ 6 luglio a venerdi’ 24 luglio, per lavori di manutenzione sulla pavimentazione delle sedi tranviarie in viale delle Milizie, tra via Barletta e piazza delle Cinque Giornate, il 19, proveniente da ... Roma - fiamme alte nel quartiere : autobus della TPL prende fuoco mentre rientra al deposito (VIDEO) Alle ore 00.20 del 29 Giugno 2020, le squadre del Comando di Roma sono intervenute nel Comune di Roma sulla SS2 Via Cassia all’incrocio con Piazza della Visione, per un incendio scoppiato in un autobus della linea TPL. Sul posto una Squadra ...

