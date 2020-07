Aurora Ramazzotti | bacio al fidanzato Goffredo in mare | FOTO (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono bellissimi Aurora Ramazzotti ed il fidanzato Goffredo Cerza. I due si trovano in vacanza in Puglia e rimarcano il loro amore in questo tenero modo. È in vacanza Aurora Ramazzotti, con il fidanzato Goffredo Cerza ed alcuni amici. Tra i quali l’inseparabile ‘compagna di marachelle’, Sara Daniele. Quest’ultima è la figlia dell’indimenticabile cantautore napoletano … L'articolo Aurora Ramazzotti bacio al fidanzato Goffredo in mare FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

VanityFairIt : Che amore <3! - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora - zazoomblog : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza «il capitano del mio cuore» - #Aurora #Ramazzotti #Goffredo #Cerza - daqualcheparte : oddio raga ma Aurora Ramazzotti ha appena parlato di me ???????????????????????? - gossipn60139485 : Aurora Ramazzotti inviata in tv nel programma di Adriana Volpe: intervista i 'figli di...': le immagini ? -