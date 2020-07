August Alsina, chi è il rapper che ha avuto una relazione con la moglie di Will Smith: età e canzoni (Di lunedì 13 luglio 2020) Le confessioni di tradimento, dolorose per antonomasia, di solito si fanno a quattrocchi, senza sguardi indiscreti. Per dissimulare l’imbarazzo e il senso di colpa. C’è invece chi ha deciso di farlo in diretta video, con migliaia di persone collegate e con la consapevolezza che la notizia avrebbe fatto quindi il giro del mondo. È il caso di Jada Pinkett Smith, moglie dell’attore Will Smith, che nel corso della sua trasmissione web Red Table Talk, ha deciso di confessare l’adulterio al marito ospite d’eccezione: “Eravamo separati in casa in maniera amichevole ed ho avuto una relazione con lui – ha detto la donna riferendosi al rapper August Alsina – Provavo molto dolore ed ero ... Leggi su italiasera

