Atalanta, i convocati in vista del Brescia: c’è Gosens (Di lunedì 13 luglio 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani sera contro il Brescia. Rientra Gosens, dopo i problemi fisici accusati pochi istanti prima del match di Torino. Portieri: Rossi, Sportiello, GolliniDifensori: Toloi, Caldara, Sutalo, Palomino, Czyborra, Gosens, Djimsiti, Castagne, Bellanova, HateboerCentrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, PasalicAttaccanti: Muriel, Gomez, Piccoli, Ilicic, Colley, Zapata. Foto: profilo Twitter Atalanta L'articolo Atalanta, i convocati in vista del Brescia: c’è Gosens proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

