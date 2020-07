Atalanta-Brescia: probabili formazioni (Di lunedì 13 luglio 2020) La 33a giornata del campionato di Serie A si apre con il match delle 21.45 tra Atalanta e Brescia. Una rivalità storia tra le due squadre lombarde che si trovano ai poli opposti della classifica. L’Atalanta è reduce dal pareggio contro la Juventus a Torino. La squadra di Gasperini probabilmente ha raccolto meno di quanto meritasse contro i bianconeri che sono stati bloccati dal perfetto gioco della Dea. Bergamaschi che ora hanno obiettivo quello di blindare il terzo posto ed insediare la Lazio per il secondo. Difficile il ritorno di Gosens dal primo minuto; discorso analogo per Ilicic che dovrebbe partire dalla panchina per fare posto a Muriel o Pasalic a sostegno di Zapata e Gomez. In difesa Palomino e Toloi sono certi del posto da titolare. Ballottaggio tra Caldara e Djimsiti. A centrocampo dovrebbe riposare De ... Leggi su sport.periodicodaily

