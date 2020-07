Atalanta Brescia, i convocati di Gasperini: presenti Gosens e Ilicic (Di lunedì 13 luglio 2020) Attraverso il proprio sito ufficiale l’Atalanta ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Brescia Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei 25 convocati in vista del match di domani sera contro il Brescia con fischio d’inizio alle 21:45. Ecco l’elenco completo: 22 Raoul Bellanova 3 Mattia Caldara 21 Timothy Castagne 90 Ebrima Colley 7 Lennart Czyborra 20 Jacopo Da Riva 15 Marten de Roon 19 Berat Djimsiti 11 Remo Freuler 95 Pierluigi Gollini 10 Alejandro Darío Gomez 8 Robin Gosens 33 Hans Hateboer 72 Josip Iličić 18 Ruslan Malinovskyi 9 Luis Muriel 6 José Luis ... Leggi su calcionews24

