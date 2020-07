Atalanta-Brescia (14 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Papu Gómez in panchina (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo il gol di Malinovskyi il campionato sembrava davvero riaperto, invece un’ingenuità di Muriel e il secondo rigore di Cristiano Ronaldo hanno interrotto la striscia vincente dell’Atalanta e tenuto i bergamaschi a nove punti dai bianconeri. Ma è aperta la corsa al secondo posto contro Lazio e Inter e non dovrebbe essere una notte di … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

SkySport : Atalanta-Brescia, il derby della rinascita: 'Uniti nel dolore' - CorSport : #Muriel, incidente in piscina: salta #AtalantaBrescia - tuttosport : #Muriel cade e batte la testa: salta #AtalantaBrescia - CorSport : LIVE #Atalanta-#Brescia alle 21.45: le formazioni ufficiali ? ?? - OkoboC : RT @BettingTipsMan: Atalanta XI: Sportiello; Tameze, Caldara, Djimsiti; Sutalo, de Roon, Gosens, Castagne; Pasalic, Malinovskyi, Zapata. B… -