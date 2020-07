Assunzioni nell’Arma dei Carabinieri: 11 posti nel Corpo forestale dello Stato (Di lunedì 13 luglio 2020) Nuove Assunzioni nell’Arma dei Carabinieri con la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, rivolto a laureati. La selezione serve a reclutare 11 Tenenti in servizio permanente da inserire nel Corpo forestale. Vediamo quali sono le informazioni principali per partecipare a queste Assunzioni. Assunzioni 11 Tenenti nel Corpo forestale della Stato: posti disponibili e requisiti Come abbiamo detto in apertura, l’arma dei Carabinieri ha indetto Assunzioni per il reclutamento di 11 Tenenti in servizio permanente da inserire nel ruolo del Corpo forestale. Le risorse saranno così ripartite: √nove posti ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri: 11 posti nel Corpo forestale dello Stato -

Ultime Notizie dalla rete : Assunzioni nell’Arma Siria, sequestrato un maxi-carico di Captagon per Isis Difesa e Sicurezza