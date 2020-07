Ascolti tv domenica 12 luglio 2020: Non dirlo al mio capo, Rosy Abate, Freedom-Oltre il confine, La spia russa, dati Auditel e share (Di lunedì 13 luglio 2020) Ascolti Tv domenica 12 luglio 2020, ecco chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto Tv ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv domenica 12 luglio 2020: canali Mediaset in prima serata, ecco come è andata Il consueto appuntamento estivo preserale con “Paperissima sprint” (.000 spettatori, % di share) precede su Canale 5 la seconda stagione di “Rosy Abate” che interessa .000 spettatori valevoli per uno share del %. Su Italia 1 il film “Tower Heist: colpo ad alto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

zazoomnews : Ascolti tv domenica 12 luglio: Non dirlo al mio capo Rosy Abate La spia russa - #Ascolti #domenica #luglio: #dirlo - zazoomblog : Ascolti Tv domenica 12 luglio 2020 - #Ascolti #domenica #luglio - CorriereCitta : Ascolti tv domenica 12 luglio 2020: Non dirlo al mio capo, Rosy Abate, Freedom-Oltre il confine, La spia russa, dat… - MichelePagnoni : @ParrocchiaSGP XV domenica Ordinario A “Chi ha orecchi, ascolti” (Mt 13,9) - EdoardoLullino : @GiornoPer Se le ascolti bene, ed esegui alla lettera le loro indicazioni, anche noi maschietti diventiamo bravi. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica Ascolti tv domenica 12 luglio 2020 TVBlog.it Un’altra domenica di pienone a Grado code in spiaggia e all’esterno della basilica

Antonio Boemo / GRADO Ore 9.30 di ieri. Alla Git tutti i 3.000 ombrelloni affittati; disponibile a quell’ora c’era solo una piccola quantità di lettini. Qualcuno osservava, però, che c’erano ancora om ...

La Fiaba della Domenica: "La iena che voleva essere leone"

L'antico regno di San Pomodoro era fortemente in subbuglio: inquietudine, angoscia, rabbia, incredulità, ansia per il futuro la facevano da padrone L'antico regno di San Pomodoro era fortemente in sub ...

Antonio Boemo / GRADO Ore 9.30 di ieri. Alla Git tutti i 3.000 ombrelloni affittati; disponibile a quell’ora c’era solo una piccola quantità di lettini. Qualcuno osservava, però, che c’erano ancora om ...L'antico regno di San Pomodoro era fortemente in subbuglio: inquietudine, angoscia, rabbia, incredulità, ansia per il futuro la facevano da padrone L'antico regno di San Pomodoro era fortemente in sub ...