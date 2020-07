Ascolti TV | Domenica 12 luglio 2020. Nella gara tra repliche la Incontrada (14.2%) ha la meglio su Rosy Abate (7.9%) (Di lunedì 13 luglio 2020) Non Dirlo al mio Capo - Vanessa Incontrada Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo ha conquistato 2.552.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La serie ha raccolto davanti al video 1.266.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 FBI ha catturato l’attenzione di 737.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 Tower Heist – Colpo ad alto Livello ha intrattenuto 1.064.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 La Spia Russa ha raccolto davanti al video 985.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine è stato visto da 674.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide - Il Destino di un Faraone ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 Gomorra – La Serie è la scelta di .000 spettatori (%) mentre sul Nove Cambio Moglie segna il % con .000 ... Leggi su davidemaggio

