Ascolti tv, dati Auditel domenica 12 luglio: Non dirlo al mio capo doppia Rosy Abate (Di lunedì 13 luglio 2020) La fiction in replica ‘Non dirlo al mio capo’, andata in onda domenica 12 luglio su Rai1, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, è stata la più seguita del prime time con 2 milioni 552mila telespettatori e uno share pari al 14,6%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Rosy Abate – La serie, sempre in replica, ha ottenuto 1.266.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 Fbi ha catturato l’attenzione di 737.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 Tower Heist – Colpo ad alto Livello ha intrattenuto 1.064.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 la pellicola La Spia Russa ha raccolto davanti al video 985.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine è stato visto da 674.000 spettatori ... Leggi su tvzap.kataweb

CorriereCitta : Ascolti tv domenica 12 luglio 2020: Non dirlo al mio capo, Rosy Abate, Freedom-Oltre il confine, La spia russa, dat… - italiaserait : Ascolti TV 12 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - francescotinti : RT @do_nur: @robersperanza Ci fornisca i dati di altre patologie. La smetta di fare terrorismo psicologico per costringerci ad accettare gr… - lusurpateur_ : @stopaltelevoto Amore della szia se non te li ha dati è perché la tua rubrica non faceva ascolti - Dagherrotipo1 : @BarillariDav E lei su che basi scientifiche critica quelle che lei reputa siano mancanze di basi scientifiche? Gua… -