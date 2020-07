Arrestato 12enne inglese per insulti razzisti a un calciatore (Di lunedì 13 luglio 2020) Un 12enne è stato Arrestato dalla polizia inglese dopo aver inviato dei messaggi razzisti a Wilfred Zaha, calciatore ivoriano che milita nel Crystal Palace, in Premier League. Il ragazzino aveva inviato dei messaggi privati su Instagram al calciatore ivoriano contenenti minacce razziste: “Faresti meglio a non segnare domani, stronzo ne..., o verrò a casa tua vestito come un fantasma”. Il riferimento è al Ku Klux Klan. Il calciatore ha reso pubblici i messaggi e le immagini ricevute. Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020La polizia ha rintracciato il ragazzo dopo qualche ora: “Ci hanno segnalato una serie di messaggi razzisti inviato ad un ... Leggi su huffingtonpost

Il giorno prima della partita tra Aston Villa e Crystal Palace erano apparse frasi razziste e minacce sul profilo Instagram dell'attaccante ivoriano del Palace Il giocatore ha denunciato l'accaduto e ...

Fa un certo senso la notizia che la polizia delle West Midlands, in Inghilterra, abbia arrestato un ragazzino di soli 12 anni ... ma che a scriverla sia stato un 12enne è davvero preoccupante. Una ...

