Ardea, badante filippina trovata positiva al Coronavirus: era rientrata da poco in Italia (Di lunedì 13 luglio 2020) È una donna di mezza età di Ardea la badante filippina positiva al Covid-19 rientrata all’Aeroporto di Fiumicino l’altro giorno. Si tratta del caso, l’unico nelle ultime 24 ore per la Asl Roma 6, comunicato nei minuti scorsi. Immediatamente è scattato il tracciamento e l’isolamento domiciliare per la donna da parte del servizio igiene salute pubblica della Asl Roma 6. Ardea, badante filippina trovata positiva al Coronavirus: era rientrata da poco in Italia su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ardea, badante filippina trovata positiva al Coronavirus: era rientrata da poco in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea badante Covid 19, da Ardea ad Anzio le spiagge resteranno chiuse fino al 18 maggio Il Messaggero