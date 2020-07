Appuntamento con l'amore: ecco quanti soldi ha ricevuto Julia Roberts per ogni parola del film (Di lunedì 13 luglio 2020) Julia Roberts ha ricevuto una cifra esorbitante per ogni parola di ogni battuta pronunciata durante le riprese di Appuntamento con l'amore: ecco quanto. Julia Roberts è stata pagata 11.952 dollari per ogni parola di ogni battuta pronunciata durante le riprese di Appuntamento con l'amore: 251 parole in cambio di, secondo quanto riferito da alcuni giornali statunitensi, uno stipendio da oltre 3 milioni di dollari. Secondo quanto riferito da una fonte anonima Julia Roberts ha ricevuto uno stipendio pari a 3 milioni di dollari per il suo ruolo in ... Leggi su movieplayer

Appuntamento con il gusto. Messina riscopre Don Minico con un AperiSlow alla "Disgraziata" Normanno.com Sul Baluardo della Montagna spettacoli all'aperto per un'estate tra musica e teatro

I primi appuntamenti saranno dedicati agli spettacoli dei corsi di teatro e drammaturgia di Ferrara Off, da lunedì 13 a domenica 19 si alternano gli spettacoli “Alla luce del buio” con gli allievi dei ...

Enoteca, giovedì Angelo Tosi

Gli appuntamenti al Castello di Casale partono giovedì 16 luglio, dalle ore 19,30 alle 22,30, all'Enoteca regionale con il “Piano-winebar” del pianista Angelo Tosi. Tosi si caratterizza per uno stile ...

