Approccio “green” o “brown” alla ripresa? (Di lunedì 13 luglio 2020) Il titolo di un recente articolo del prof. Stiglitz e del prof. Stern per la Oxford University è senza dubbio interessante e accattivante: “Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?”. Nelle analisi sul futuro post Covid-19 continuano ad alternarsi letture opposte, paure isteriche e speranze ottimistiche. Se da una parte le previsioni più pessimistiche prevedono una percentuale di disoccupazione nell’area OCSE che schizzerà dal 5.4% a livelli astronomici tra il 9 e il 12,6%, d’altro canto c’è chi segnala che quest’anno l’emissione globale di gas serra segnerà un calo record: dal 4 al 7 per cento su base annua rispetto ai valori medi dell’anno precedente.Per risultare significativo, rispetto alla salute della nostra navicella blu chiamata ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Approccio “green” o “brown” alla ripresa? - CiesseviMilano : ???? #VolontariatoAmbiente, ecco linee guida per un approccio 'green' via @RedattoreSocial - Jonas62712964 : RT @RedattoreSocial: #Volontariato, ecco le linee guida per un approccio 'green'. Sono state redatte dal #Csv di #Milano per aiutare le as… - RedattoreSocial : #Volontariato, ecco le linee guida per un approccio 'green'. Sono state redatte dal #Csv di #Milano per aiutare le… - staygoldnotcold : RT @italianarmyfam_: #BTS x Hyundai: 'Il loro approccio alla sostenibilità sta incoraggiando i singoli individui a divenire una sola e fort… -

Ultime Notizie dalla rete : Approccio “green” Eni, al via nuovo assetto organizzativo della società Policymakermag